Dayane Mello espulsa dal GF Vip 5? La decisione degli autori (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stavolta Dayane Mello rischia grosso. La modella brasiliana, che viene data come possibile vincitrice grazie ai voti dei connazionali dal Brasile, rischia di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 ben prima dell’agognata finale. In queste ore, infatti, sono tantissimi gli utenti che sui social chiedono la sua squalifica immediata. Il motivo? Le parole inqualificabili e ingiuriose rivolte a Tommaso Zorzi, che ha accusato senza mezzi termini di essere un “malato mentale”. Questo perché il GF Vip aveva accontentato la richiesta dell’influencer milanese e aveva messo una sua playlist di canzoni, facendo infuriare Dayane. Secondo la modella, infatti, gli autori acconsentirebbero a tutte le richieste del ragazzo perché lui avrebbe “problemi mentali” e minaccerebbe ogni volta di andare via. Parole indubbiamente forti, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stavoltarischia grosso. La modella brasiliana, che viene data come possibile vincitrice grazie ai voti dei connazionali dal Brasile, rischia di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 ben prima dell’agognata finale. In queste ore, infatti, sono tantissimi gli utenti che sui social chiedono la sua squalifica immediata. Il motivo? Le parole inqualificabili e ingiuriose rivolte a Tommaso Zorzi, che ha accusato senza mezzi termini di essere un “malato mentale”. Questo perché il GF Vip aveva accontentato la richiesta dell’influencer milanese e aveva messo una sua playlist di canzoni, facendo infuriare. Secondo la modella, infatti, gliacconsentirebbero a tutte le richieste del ragazzo perché lui avrebbe “problemi mentali” e minaccerebbe ogni volta di andare via. Parole indubbiamente forti, ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - GrandeFratello : Ladies and gentlemen... gli opinionisti di Domenica Vip: Samantha, Carlotta, Andrea Zenga e Dayane Mello! ?? #GFVIP - GrandeFratello : 'Io non sono perfetta, ma lo sono ai suoi occhi...' ? #GFVIP - observadoraMari : RT @carolin05107782: Se avessi una Dayane Mello che mi aspetta in piscina, butterei la sigaretta senza pensarci due volte #rosmello https:… - MilaVolani : @GrandeFratello Dayane l'unica che non ha paura di dire ciò che pensa.....e che tanti li pensano ma non dicono per… -