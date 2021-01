Covid, alcuni individui sono immuni ‘per natura’: lo studio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alessandro Nunziati A circa un anno dallo scoppio della pandemia, continuano a esserci parecchie incognite sul coronavirus. Una delle più interessanti riguarda quella che vede protagoniste quelle persone che sembrano essere immuni al contagio per natura. Vale a dire che, nonostante siano rimaste vicine per giorni a persone contagiate, senza proteggersi, non hanno comunque contratto il Covid. Ne è un esempio Valeria Fabbretti, compagna di Alessandro Antonini. La storia della coppia l’ha raccontata il quotidiano Il Messaggero. Valeria e Alessandro sono originari di Terni, ma vivono a Milano. Lui, circa dodici mesi fa, si ammala. Crede che si tratti di una polmonite. Solo in seguito, mesi dopo, attraverso un test sierologico, scopre di aver contratto il Covid. Durante il decorso della malattia, Valeria gli sta vicina ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alessandro Nunziati A circa un anno dallo scoppio della pandemia, continuano a esserci parecchie incognite sul coronavirus. Una delle più interessanti riguarda quella che vede protagoniste quelle persone che sembrano essereal contagio per natura. Vale a dire che, nonostante siano rimaste vicine per giorni a persone contagiate, senza proteggersi, non hanno comunque contratto il. Ne è un esempio Valeria Fabbretti, compagna di Alessandro Antonini. La storia della coppia l’ha raccontata il quotidiano Il Messaggero. Valeria e Alessandrooriginari di Terni, ma vivono a Milano. Lui, circa dodici mesi fa, si ammala. Crede che si tratti di una polmonite. Solo in seguito, mesi dopo, attraverso un test sierologico, scopre di aver contratto il. Durante il decorso della malattia, Valeria gli sta vicina ...

La pandemia ci ha portati ad un punto di non ritorno: non si può sperare di tornare alla “normalità pre-Covid”. Occorre pensare in maniera “divergente”, cercando e trovando soluzioni nuove ...

Brescia, arrestato il medico di un pronto soccorso: avrebbe indotto la morte in pazienti Covid

L'uomo avrebbe intenzionalmente provocato il decesso dei pazienti somministrando farmaci anestetici e bloccanti neuromuscolari ...

