Scambia i fuochi d’artificio per caramelle e li mangia | ustioni gravissime

(Di domenica 24 gennaio 2021) Una madre si è ustionata chimicamente la bocca dopo averto una manciata di minindoli per dolcetti. Lisa Boothroyd, una mamma originaria di Rugby, in Warwickshire, ha raccontato la sua pessima esperienza. La donna ha masticato per errore una manciata di, che sono esplosi nella sua bocca, ustionandole labbra e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Scambia fuochi

ViaggiNews.com

Una madre si è ustionata chimicamente la bocca dopo aver mangiato una manciata di mini fuochi d'artificio, scambiandoli per dolcetti.Una donna in Inghilterra ha mangiato per sbaglio fuochi d'artificio, convinta fossero caramelle: erano posizionati sullo scaffale dei dolciumi in un minimarket.