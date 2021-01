Juventus | Marelli sentenzia | «Quel calciatore andava espulso»

(Di domenica 24 gennaio 2021) L’ex arbitro Lucaanalizza la gara trae Bologna ed in particolare due episodi dubbi: ecco le sue dichiarazioni Luca, intervenuto ai microfoni di Radio 24, ha parlato della gara trae Bologna. GOMITATA CHIELLINI – «È un episodio da VAR o da moviola la gomitata di Chiellini a Tomiyasu, è una dinamica diversa dal rigore causato da Kessie in Milan Atalanta». TRATTENUTA DI ARTHUR – «Manca il secondo giallo al giocatore della. Palacio aveva spazio per sviluppare l’azione». I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

