Firenze, 16enne scappa di casa con una ragazza conosciuta su Tik Tok: «È stata plagiata» (Di domenica 24 gennaio 2021) Firenze, sedicenne scappa da casa con una coetanea conosciuta su Tik Tok. La ragazza è scomparsa lo scorso 14 gennaio. Non ha soldi né documenti, si è allontanata portando con sé soltanto il tablet del fratello e non il cellulare. La ragazza, originaria di Reggello, secondo i genitori sarebbe fuggita insieme ad un'influencer 17enne di Tik Tok, che a sua volta ha lasciato la sua casa in provincia di Pisa. Quest'ultima in passato, sarebbe stata accusata di aver bullizzato un disabile, inducendolo a spogliarsi su Instagram. leggi anche l'articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 13.331 nuovi casi e 488 morti, cala il tasso di positività Prima di sparire nel nulla la 16enne fiorentina ha lasciato un biglietto alla madre: «Mami ...

