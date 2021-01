Bob | Kim Kalicki vince a Koenigssee e riapre i discorsi per la Sfera di Cristallo

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) Kimce l’ha fatta!la sua prima gara nella Coppa del Mondo di bob e si rilancia nettamente nella lotta verso il titolo 2020-2021. La tedesca ha fatto sua la tappa di casa dicon una prova maiuscola, all’interno di una gara davvero vibrante. Abbiamo vissuto tensione ed emozioni a non finire sul budello tedesco. Ladiè sempre più in bilico e ogni centesimo può fare la differenza. Ora la classifica generale (ad una gara dal termine, quella di Igls della prossima settimana) vede in vetta Katrin Beierl con 1306 punti contro i 1255 di Kimed i 1203 di Mariama Jamanka, mentre dal quarto posto di Andreea Grecu (con 1096 punti) ormai non ci sono più speranze di agguantare ladi. Come detto, ...