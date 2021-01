Avellino | De Simone vice Braglia | “La vittoria va in dedica a Di Somma”

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Tiene il pass terzo posto l’che vince per 2-0 contro la Turris. Decidono le reti di Silvestri e Maniero. Una gara perfetta per la formazione di Pieroche inaugura al meglio il girone di ritorno. “E’ unata al direttore sportivo Di“. E’ il messaggio che il tecnico toscano ha affidato al suoDomenico De. “Abbiamo fatto una buonissima gara – ammette il– Soprattutto nei primi 45 minuti di partita. . Sapevamo di affrontare una squadra difficile. I ragazzi hanno sfoderato una partita autoritaria. Avere possibilità di scelta ed anche di preparare la gara, ti dà la possibilità di lavorare meglio”. “E’ stata una delle migliori partite giocate fin qui ...

L'allenatore in seconda dell'Avellino, nel post match, commenta la prova dei suoi contro la Turris e si fa portavoce della dedica per la vittoria da parte di Braglia al Direttore Sportivo Salvatore Di ...Domenico De Simone allenatore in seconda dell’Avellino è intervenuto in sala stampa al posto di Piero Braglia: “Mister Braglia dedica la vittoria al direttore Di Somma. Abbiamo giocato una grandissima ...