Valanga Ravascletto, non sembra ci siano persone coinvolte (Di sabato 23 gennaio 2021) Dalle informazioni raccolte sul posto non sembra che vi siano coinvolti nella Valanga scesa sulla pista di Ravascletto nella tarda mattinata. I proprietari delle automobili presenti sul piazzale sono tutti stati contattati. Si procede comunque alla bonifica della massa di neve che ha un fronte di un’ottantina di metri e si presume almeno un centinaio di lunghezza – la scarsa visibilità non consente una valutazione precisa del distacco. In foto un’immagine della massa nevosa sulla pista. Aggiornamento ore 14.00 Leggi su udine20 (Di sabato 23 gennaio 2021) Dalle informazioni raccolte sul posto nonche vicoinvolti nellascesa sulla pista dinella tarda mattinata. I proprietari delle automobili presenti sul piazzale sono tutti stati contattati. Si procede comunque alla bonifica della massa di neve che ha un fronte di un’ottantina di metri e si presume almeno un centinaio di lunghezza – la scarsa visibilità non consente una valutazione precisa del distacco. In foto un’immagine della massa nevosa sulla pista. Aggiornamento ore 14.00

TgLa7 : #Valanga su pista sci in #Friuli, sulla pista di rientro a Ravascletto (Udine). Al lavoro I soccorsi. Verifiche in… - il_piccolo : Valanga di 80 metri in pista a Ravascletto: sul posto Soccorso alpino, Guardia di finanza e Vigili del fuoco - enrica_emme : RT @TgrRaiFVG: Valanga sulla pista dallo Zoncolan a Ravascletto. Precipitazioni intense a Sappada e Forni di sopra; in quota, al rifugio Gi… - TgrRaiFVG : Valanga sulla pista dallo Zoncolan a Ravascletto. Precipitazioni intense a Sappada e Forni di sopra; in quota, al r… - OmarNews24 : -