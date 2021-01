Servizi Segreti: perché la nomina di Benassi potrebbe ritorcersi contro Pd e M5S (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo mesi di critiche al premier e frizioni con Italia Viva, Pd e M5S Conte ha ceduto la delega ai Servizi Segreti. La rinuncia da parte del presidente del Consiglio poteva sembrare un passo indietro, un punto di apertura al dialogo, sull’orlo della crisi di governo. Ma secondo quando riportato da Nicola Biondo per Il Riformista, la nomina di Pietro Benassi come sottosegretario con la delega ai Servizi Segreti potrebbe nascondere una motivazione meno nobile. >> Governo Conte “scricchiola” per Bonafede: “Non daremo il nostro voto”, esecutivo a rischio Conte Servizi: la nomina di Benassi “Mi avvarrò della facoltà di assegnare un’autorità delegata di Intelligence sui Servizi, una persona di mia ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo mesi di critiche al premier e frizioni con Italia Viva, Pd e M5S Conte ha ceduto la delega ai. La rinuncia da parte del presidente del Consiglio poteva sembrare un passo indietro, un punto di apertura al dialogo, sull’orlo della crisi di governo. Ma secondo quando riportato da Nicola Biondo per Il Riformista, ladi Pietrocome sottosegretario con la delega ainascondere una motivazione meno nobile. >> Governo Conte “scricchiola” per Bonafede: “Non daremo il nostro voto”, esecutivo a rischio Conte: ladi“Mi avvarrò della facoltà di assegnare un’autorità delegata di Intelligence sui, una persona di mia ...

borghi_claudio : La scelta di chi si occuperà dei servizi segreti fa ben capire come funzionava davvero nel governo gialloverde e ch… - borghi_claudio : Per gli affezionati lettori di 'io sono il potere' non sarà sfuggito che lasciare la delega ai servizi segreti a un… - vitocrimi : Buon lavoro a Pietro Benassi, nominato dal Presidente @GiuseppeConteIT autorità delegata del Governo ai servizi seg… - Tucidide3 : RT @ItalianPolitics: Breve guida ai servizi segreti italiani - pentagram54 : RT @ChiodiDonatella: #SERVIZISEGRETI: DA #CONTE A #BENASSI, INSOMMA SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO Il #premier finge di mollare l'osso. Perc… -