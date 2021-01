Sanremo | adesso Amadeus tuona O si fa a marzo o tra un anno

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 23 gennaio 2021) Novella Toloni Dopo le polemiche degli ultimi giorniha rilasciato dichiarazioni pungenti. Lui rassicura sulla sicurezza ma c'è chi chiede il rinvio dial 2022 A poco più di un mese dall'inizio ufficiale del Festival disi infiamma il dibattito, tanto da mettere in discussione l'edizione 2021. Se da una parte la Rai e la città disono all'opera da mesi per organizzare la kermesse canora, dall'altra il mondo del cinema e del teatro sono pronti a battagliare per ottenere le stesse "aperture". Da Al Bano a Renzo Arbore, dai direttori dei teatri italiani fino al Codacons sono in molti, negli ultimi giorni, ad aver avanzato dubbi sulla sicurezza e sulla fattibilità del Festival. Meglio rinviare o annullare? Sulle due ipotesi è intervenuto con fermezza. ...