Sampdoria | Ranieri | “Vogliamo chiudere bene il girone d’andata Con il Parma servirà determinazione”

(Di sabato 23 gennaio 2021) L'allenatore dellaClaudioha parlato alla vigilia della gara contro il: "Ricordo quando allenai i ducali tanti anni fa, andai a metà febbraio, ci davano tutti per spacciati e riuscimmo a salvarci. D’Aversa sta riprendendo un filo logico perso dall’anno scorso, qui perdemmo 1-0 e al ritorno vincemmo 3-2 dopo il 2-0 iniziale del. La chiave della partita sarà la nostra. Domanimo ild'andata e poi ci aspetta subito la Juventus, abbiamo 23 punti maancora migliorare, i tifosi devono essere orgogliosi di noi. Chi va in campo in questo periodo mi dà garanzie, poi è ovvio che quando si vince c'è più fiducia".caption id="attachment 1053607" align="alignnone" width="3543" ...

Ranieri sulla sfida col Parma "D’Aversa conosce bene la squadra che ha ritrovato e sa come farla esprimere al meglio. Ricordiamoci che l’anno scorso abbiamo perso in casa con ...Claudio Ranieri non si fida del Parma dopo il cambio in panchina e avverte la Sampdoria che vuole chiedere al meglio il girone di andata perché "vogliamo che i tifosi siano orgogliosi", spiega l'allen ...