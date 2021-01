Le riprese di Euphoria 2 a breve con la messa in onda entro il 2021?

(Di sabato 23 gennaio 2021) La produzione di2 doveva cominciare già lo scorso anno, ma la pandemia ha sconvolto ogni cosa. Il creatore e showrunner della serie HBO, Sam Levinson, ha quindi ripiegato su due episodi “ponte” che hanno funzionato come appuntamenti speciali tra la prima e la secstagione – uno incentrato sulla protagonista Rue, interpretata da Zendaya, l’altro sull’amica Jules, personaggio che ha il volto di Hunter Schafer. Bloccato dalla pandemia Sam Levinson ha continuato ad essere una macchina creativa. Dopo gli episodi speciali, ha girato il film Malcolm & Marie con protagonisti Zendaya e John David Washington. Il regista, però, è abbastanza ottimista sulledi2. Durante un’intervista con il podcast Filmmaker Toolkit di IndieWire, Levinson ha rivelato che il suo piano è quello di iniziare ...

geekastica : Le riprese della seconda stagione di “Euphoria” dovrebbero iniziare a fine marzo. In un’intervista a @indiewire il… - filmpost_it : Euphoria: le riprese della seconda stagione inizieranno a marzo #Euphoria #Zendaya - RazziaUltima : Sam Levinson annuncia l'inizio delle riprese della seconda stagione di #Euphoria per il mese di marzo. - webmagazine24 : #Euphoria 2 - Le riprese inizieranno a breve - mmmmaddda : -euphoria 6/10 super ultra sopravvalutata. troppo hype. riprese e colonna sonora da brividi, ngl, ma solo solo quel… -

Ultime Notizie dalla rete : riprese Euphoria

La recensione del secondo episodio speciale di Euphoria, diretto ancora una volta da Sam Levinson e totalmente dedicato al personaggio di Jules, disponibile su Sky On Demand e Now Tv. Non possiamo che ...Le riprese della seconda stagione di Euphoria saranno a marzo, con gli episodi che inizieranno a essere pubblicati nel 2021 ...