Grande Fratello Vip, paura nella notte: “Ma non è che crolla la casa? Scappiamo” (Di sabato 23 gennaio 2021) Attimi di panico nella serata di venerdì 22 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip. Un violento temporale, con tuoni e grandine, si è abbattuto sulla città di Roma, dove si trova la casa del reality di Canale 5 e i concorrenti si sono spaventati. Gli inquilini si trovavano infatti in veranda a chiacchierare quando gli scrosci d’acqua hanno iniziato ad abbattersi sul tetto dell’abitazione, tanto da infiltrarsi e penetrare all’interno, allagando la casa. “Mi sto bagnando, sta entrando l’acqua“, ha gridato Andrea Zelletta. “Io ho paura, Scappiamo“, ha aggiunto Giulia Salemi. Nel frattempo le raffiche di vento hanno fatto spalancare la portafinestra facendo entrare altra acqua all’interno della casa. I ragazzi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Attimi di panicoserata di venerdì 22 dicembredelVip. Un violento temporale, con tuoni e grandine, si è abbattuto sulla città di Roma, dove si trova ladel reality di Canale 5 e i concorrenti si sono spaventati. Gli inquilini si trovavano infatti in veranda a chiacchierare quando gli scrosci d’acqua hanno iniziato ad abbattersi sul tetto dell’abitazione, tanto da infiltrarsi e penetrare all’interno, allagando la. “Mi sto bagnando, sta entrando l’acqua“, ha gridato Andrea Zelletta. “Io ho“, ha aggiunto Giulia Salemi. Nel frattempo le raffiche di vento hanno fatto spalancare la portafinestra facendo entrare altra acqua all’interno della. I ragazzi sono ...

