Dakota Johnson: la sua strana bugia sui lime diventa virale

La star di 50 sfumature di grigio, Dakota Johnson, ha rivelato di aver mentito riguardo al suo amore per i lime: in realtà non solo non le piacciono, ma è persino allergica ai piccoli agrumi verdi.

Dakota Johnson ha spiazzato i suoi fan: dopo aver dichiarato di amare gli agrumi, l'attrice di recente ha rivelato in verità di aver detto una bugia, essendo allergica al lime. Dakota Johnson nel marzo 2020 ha fatto impazzire i fan per il suo tour tra le case nel programma di Architectural Digest. In una scena, aveva rivelato un "sincero" amore per i lime, ma durante l'episodio di martedì di The Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attrice ha rivelato di aver mentito sulla sua ...

La star di 50 sfumature di grigio, Dakota Johnson, ha rivelato di aver mentito riguardo al suo amore per i lime: in realtà non solo non le piacciono, ma è persino allergica ai piccoli agrumi verdi. 50 ...

Dakota Johnson ha rivelato di avere “11 o 12” tatuaggi – e forse non te sei mai accorto

Dakota Johnson ha rivelato di avere “11 o 12” tatuaggi – e forse non te sei mai accorto Durante una recente apparizione televisiva al "Late Late Show" di James Corden, Dakota Johnson ha rivelato si av ...

Dakota Johnson ha rivelato di avere "11 o 12" tatuaggi – e forse non te sei mai accorto Durante una recente apparizione televisiva al "Late Late Show" di James Corden, Dakota Johnson ha rivelato si av ...