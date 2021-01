Conte si prende altro tempo: io non mollo. Slitta la relazione di Bonafede al Senato (Di sabato 23 gennaio 2021) L’appuntamento di mercoledì 27 con il ministro Alfonso Bonafede e la sua relazione sulla Giustizia era il termine ultimo fissato per capire se Giuseppe Conte aveva la forza necessaria, cioè i numeri, per governare. Ora il termine Slitta. Slitta la relazione di Bonafede al Senato Secondo un’indiscrezione dell’AdnKronos la relazione sulla giustizia del Guardasigilli potrebbe Slittare a giovedì. Lo spostamento, su cui deciderà una capigruppo di Palazzo Madama, prevista per lunedì, dovrebbe essere legato a impegni di Bonafede che invece sarà alla Camera alle ore 16, mercoledì 27, come già calendarizzato, per le comunicazioni “sull’amministrazione della giustizia”. Il suggerimento di Mario Monti Il governo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) L’appuntamento di mercoledì 27 con il ministro Alfonsoe la suasulla Giustizia era il termine ultimo fissato per capire se Giuseppeaveva la forza necessaria, cioè i numeri, per governare. Ora il termineladialSecondo un’indiscrezione dell’AdnKronos lasulla giustizia del Guardasigilli potrebbere a giovedì. Lo spostamento, su cui deciderà una capigruppo di Palazzo Madama, prevista per lunedì, dovrebbe essere legato a impegni diche invece sarà alla Camera alle ore 16, mercoledì 27, come già calendarizzato, per le comunicazioni “sull’amministrazione della giustizia”. Il suggerimento di Mario Monti Il governo ...

Ora Giuseppe Conte vuole un partito tutto suo? Questo lo dicono anche gli alleati del Pd. E intanto si cerca di lavorare sulla legge elettorale ...

