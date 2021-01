Addio a Mira Furlan | La Dottoressa Rousseau della Serie Tv “Lost”

Leggi su youreduaction

(Di sabato 23 gennaio 2021) L’attrice, diventata famosa grazie allaTv ““, è morta dopo una lunga malattia. Aveva 65 anni. Il suo ruolo nel telefilm diventato un cult era quelloDanielle, in cui recitò per quattro stagioni. La, inoltre, aveva recitato anche in Italia, nel film “Venuto al mondo”, di Sergio