Napoli, Lozano smaschera una ‘bugia’ di Gattuso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Napoli tra grandi trionfi e profondi tonfi in campionato resta appigliata alla terza posizione in attesa di rigiocare il big match contro la Juventus. I punti di distanza con il Milan capolista sono tanti eppure nello staff degli azzurri c’è qualcuno che continua a credere con ostinazione al trionfo finale. Il curioso retroscena arriva L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Iltra grandi trionfi e profondi tonfi in campionato resta appigliata alla terza posizione in attesa di rigiocare il big match contro la Juventus. I punti di distanza con il Milan capolista sono tanti eppure nello staff degli azzurri c’è qualcuno che continua a credere con ostinazione al trionfo finale. Il curioso retroscena arriva L'articolo

sscnapoliES : ?? | Los 1??1?? del Napoli que salen a buscar la Supercopa de Italia. ?? ???? ???? Ospina ???? Di Lorenzo ???? Manolas ???? K… - sportli26181512 : Napoli, Ghoulam: 'Sono al 100%, ho bisogno di giocare. Abbiamo fatto una scommessa su Lozano': Faouzi Ghoulam, terz… - _SiGonfiaLaRete : #DiLorenzo: 'Dispiace per la Supercoppa, ma bisogna guarda avanti! Scudetto? Siamo lì e ci crediamo. Su #Lozano…'… - Salvato95551627 : RT @napolista: Di Lorenzo: “Dispiace non aver vinto la Supercoppa, ma non possiamo fermarci” Il difensore del Napoli a Sky Sport: “Lozano è… - AlighieriEl : @mirkonicolino Concordo! La juve di mercoledì mi dava un'idea di compattezza, anche agevolata dall'atteggiamento po… -