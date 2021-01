Liverpool stecca ancora e l’ex Hamann commenta | “Thiago Alcantara peggiora la squadra…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilcade contro il Burnley e,una volta, non trova la via del gol. L'ex centrocampista Reds Dietmarnon le manda certo a dire e rincara la dose dopo le ultime recenti parole rivolte nei confronti della squadra inglese. Come riporta il Sun, parlando a talkSport, l'ex bandiera se l'è presa con...."Purtropporallenta il gioco del", hato. "Ilha sempre giocato con dei centrocampisti bravi a rubare palla e servire gli attaccanti. Prendevano la sfera e la davano subito a Salah o Mané. Adesso non è così. Tutti erano entusiasti dell'arrivo dima ha giocato a malapena. ...