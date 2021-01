Hitman 3 nelle mani di uno speedrunner che ha completato il primo livello in soli 17 secondi

(Di venerdì 22 gennaio 2021)3 è appena stato lanciato, ma i giocatori stanno già trovando il modo per completare i suoi vari livelli in un attimo, dato che unoha terminato ilin17. Poco più di 24 ore dopo l'uscita, è stato stabilito un record mondiale davvero notevole. Frote7 ha condiviso la sua incredibile run da record su YouTube, che vede il giocatore riuscire a completare ilall'interno di3 in una manciata. Ilè ambientato a Dubai all'interno dell'imponente grattacielo Sceptre. Con l'uso di due colpi alla testa ben mirati e stordendo gli NPC vicini, Frote7 riesce a terminare la missione in un batter d'occhio. È più che probabile che Frote7 ...

top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Hitman 3 - PlayStation 5 editore Square Enix EUR 74.99 -

Ultime Notizie dalla rete : Hitman nelle

Hitman 3 è appena stato lanciato, ma i giocatori stanno già trovando il modo per completare i suoi vari livelli in un attimo, dato che uno speedrunner ha terminato il primo livello in soli 17 secondi.Videogiochi come Hitman 3 sono tra quelli che vogliono sempre stuzzicarvi, con un alto replay value, affinché troviate il piano più efficace e più ingegnoso possibile per completare i vostri contratti ...