Fauci: “Liberatorio poter tornare a parlare di scienza. La mancanza di sincerità è costata vite umane” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anthony Fauci ha parlato per la prima volta di Donald Trump nella sala stampa della Casa Bianca il giorno dopo l’insediamento di Joe Biden. In occasione della presentazione del piano nazionale sulla lotta al Covid lanciato dalla nuova amministrazione, l’immunologo ha parlato dell’impatto che la comunicazione dell’ex presidente ha avuto sulla pandemia. “La mancanza di sincerità e di fatti sul fronte della pandemia è costata molto probabilmente vite umane. Non è un segreto”, ha affermato l’immunologo entrato a far parte della task force anti-Covid della Casa Bianca di Trump a marzo 2020. “Ci sono state molte divisioni, c’erano dati di fatto molto, molto chiari che sono stati messi in discussione. Così la gente non si è fidata di quello che le autorità sanitarie andavano dicendo”, ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anthonyha parlato per la prima volta di Donald Trump nella sala stampa della Casa Bianca il giorno dopo l’insediamento di Joe Biden. In occasione della presentazione del piano nazionale sulla lotta al Covid lanciato dalla nuova amministrazione, l’immunologo ha parlato dell’impatto che la comunicazione dell’ex presidente ha avuto sulla pandemia. “Ladie di fatti sul fronte della pandemia èmolto probabilmente. Non è un segreto”, ha affermato l’immunologo entrato a far parte della task force anti-Covid della Casa Bianca di Trump a marzo 2020. “Ci sono state molte divisioni, c’erano dati di fatto molto, molto chiari che sono stati messi in discussione. Così la gente non si è fidata di quello che le autorità sanitarie andavano dicendo”, ha ...

