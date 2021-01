Disney+, in arrivo tutte e cinque le stagioni di The Muppet Show (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il catalogo di Disney+ continua ad arricchirsi. Dopo il debutto nei giorni scorsi di WandaVision, che ha aperto ufficialmente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dal prossimo mese arriveranno anche tutte e cinque le stagioni di The Muppet Show. Per la quarta e la quinta stagione si tratta di una novità assoluta, dal momento che mai prima d’ora erano state trasmesse su una piattaforma streaming. The Muppet Show è stato uno dei programmi televisivi di maggiore successo nel Regno Unito a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, con la quinta e ultima stagione trasmessa nel 1981. Lo spettacolo TV ideato da Jim Henson, infatti, venne sì prodotto negli Stati Uniti ma fece il suo debutto nel Paese di Sua Maestà Elisabetta II, ottenendo uno ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il catalogo dicontinua ad arricchirsi. Dopo il debutto nei giorni scorsi di WandaVision, che ha aperto ufficialmente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dal prossimo mese arriveranno ancheledi The. Per la quarta e la quinta stagione si tratta di una novità assoluta, dal momento che mai prima d’ora erano state trasmesse su una piattaforma streaming. Theè stato uno dei programmi televisivi di maggiore successo nel Regno Unito a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, con la quinta e ultima stagione trasmessa nel 1981. Lo spettacolo TV ideato da Jim Henson, infatti, venne sì prodotto negli Stati Uniti ma fece il suo debutto nel Paese di Sua Maestà Elisabetta II, ottenendo uno ...

