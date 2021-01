Audi Performance Workshop | appuntamento con i Costardi Bros

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 22 gennaio 2021)affronta stagione invernale restando vicino agli appassionati del brand e degli sport invernali con un nuovo format. Con le piste e gli impianti ancora chiusi, per permettere al pubblico di vivere le emozioni e l’atmosfera più bella dell'inverno, è natoTalks. È uno studio, sia fisico sia digitale, per presentare dei palinsesti pensati ad hoc, come l'che si svolgerà il 23 gennaio a Madonna di Campiglio. Nel corso dei talk, nello studiosi alternano diversi ospiti fra sportivi, atleti, piloti, chef e influencer, che, grazie alla conduzione del moderatore Guido Bagatta, accompagnano lo spettatore in un viaggio alla scoperta della località, dellae della sportività, sia presente che passata, in una visione a 360°. ...