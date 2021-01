Varianti Covid, Ema prospetta “scenario peggiore”: «Se i vaccini fossero inefficaci, mesi per rimpiazzarli» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre le Varianti Covid si moltiplicano cresce la preoccupazione sull’efficacia del vaccino. Ai problemi legati al rallentamento nella consegna dei farmaci, si unisce dunque l’angoscia sulla loro effettiva utilità nel contrastare il contagio da coronavirus, relativamente alle nuove forme. La possibile inefficacia dei vaccini si tradurrebbe in ulteriore tempo per la messa a punto di nuovi ‘antidoti’. L’avvertimento giunge dall’Agenzia europea dei Medicinali. Leggi anche >> Covid, con la vitamina D meno decessi e ricoveri in terapia intensiva Varianti Covid, inefficacia del vaccino lo “scenario peggiore” È Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’Ema, a segnalare il rischio di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre lesi moltiplicano cresce la preoccupazione sull’efficacia del vaccino. Ai problemi legati al rallentamento nella consegna dei farmaci, si unisce dunque l’angoscia sulla loro effettiva utilità nel contrastare il contagio da coronavirus, relativamente alle nuove forme. La possibilea deisi tradurrebbe in ulteriore tempo per la messa a punto di nuovi ‘antidoti’. L’avvertimento giunge dall’Agenzia europea dei Medicinali. Leggi anche >>, con la vitamina D meno decessi e ricoveri in terapia intensivaa del vaccino lo “” È Marco Cavaleri, responsabile della Strategiadell’Ema, a segnalare il rischio di ...

