TIM | Asati chiede un rappresentate dei piccoli azionisti nel CdA

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – I grandi soci di TIM hanno deciso di trovare una linea comune e sostenere la lista del CdA in vista della prossima assemblea che sarà chiamata a rinnovare il board. Proprio ieri il Consiglio, all’unanimità, ha dato via libera al progetto che prevede l’individuazione di una rosa di 10 candidati da proporre all’assise dei soci con il consenso di Vivendi (23,9%) e CDP (9,9%). Gli altri 5 membri del board saranno proposti da Assogestioni. Lo scrive in una lettera inviata al management di TIM, della CDP, di Vivendi e di Assogestioni, l’associazione deidi TIM,che “, da molti anni, di avere nel CdA di Tim un rappresentante deie rinnova la richiesta a tutti gliTIM, in particolare a Vivendi, Cdp e ...