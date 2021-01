Supercoppa Primavera, l’Atalanta vince 3-1 sulla Fiorentina (Di giovedì 21 gennaio 2021) l’Atalanta vince la Supercoppa Primavera. Battuta la Fiorentina di Aquilani per 3-1. Match dominato dai nerazzurri nel secondo tempo, con le reti decisive di Vorlicky e Kobacki, dopo che il primo tempo si era chiuso sull’1-1. Secondo ko consecutivo per la compagine viola, sconfitta al Gewiss Stadium già lo scorso anno. Foto: Sito Atalanta. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021)la. Battuta ladi Aquilani per 3-1. Match dominato dai nerazzurri nel secondo tempo, con le reti decisive di Vorlicky e Kobacki, dopo che il primo tempo si era chiuso sull’1-1. Secondo ko consecutivo per la compagine viola, sconfitta al Gewiss Stadium già lo scorso anno. Foto: Sito Atalanta. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

