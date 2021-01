“Non ce la faccio”. Dayane Mello disperata e in lacrime al GF Vip: cosa è successo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il prolungamento del GF Vip non è stato accolto con entusiasmo dai concorrenti del GF Vip. Al contrario, i vipponi di Alfonso Signorini, specie i “veterani”, sono rimasti sconvolti quando hanno avuto conferma che la finale del reality non sarà il prossimo 8 febbraio ma a fine mese. Allo choc iniziale, in diretta, dopo la puntata i gieffini si sono sfogati e svelato di essere insofferenti. Di fronte alla notizia data da Signorini in persona, Rosalinda Cannavò si è lasciata andare alle lacrime, mentre Tommaso Zorzi ha avuto una crisi di nervi che lo ha fatto finire di corsa in bagno a rimettere. Anche Dayane Mello ha espresso tutta la sua stanchezza e la voglia di riabbracciare la figlia Sofia che non vede ormai da otto mesi, considerando anche il lockdown. (Continua dopo la foto) Forse anche per questo malumore generale gli autori ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il prolungamento del GF Vip non è stato accolto con entusiasmo dai concorrenti del GF Vip. Al contrario, i vipponi di Alfonso Signorini, specie i “veterani”, sono rimasti sconvolti quando hanno avuto conferma che la finale del reality non sarà il prossimo 8 febbraio ma a fine mese. Allo choc iniziale, in diretta, dopo la puntata i gieffini si sono sfogati e svelato di essere insofferenti. Di fronte alla notizia data da Signorini in persona, Rosalinda Cannavò si è lasciata andare alle, mentre Tommaso Zorzi ha avuto una crisi di nervi che lo ha fatto finire di corsa in bagno a rimettere. Ancheha espresso tutta la sua stanchezza e la voglia di riabbracciare la figlia Sofia che non vede ormai da otto mesi, considerando anche il lockdown. (Continua dopo la foto) Forse anche per questo malumore generale gli autori ...

