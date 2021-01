Niente Samsung Galaxy Note 21: Ice universe ne è sicuro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Verrà mai dato alla luce il Samsung Galaxy Note 21? Tra conferme e smentite, si pensava che la prossima ammiraglia potesse congedare la serie, cosa che non accadrà secondo le ultime dichiarazioni di Ice universe. Il leaker è convinto che la gamma sia ormai giunta al capolinea, e che non ci siano ragioni per sperare nemmeno nel Samsung Galaxy Note 21. Un funzionario del colosso di Suel, rimasto volutamente anonimo, aveva lasciato intendere fosse in programma la linea, ma queste nuove affermazioni gettano nuovi dubbi sulla sua esistenza. Galaxy Note pic.twitter.com/nrE5SbxpRu— Ice universe (@universeIce) January 20, 2021 La presa di posizione di Ice universe è chiara: è arrivata la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Verrà mai dato alla luce il21? Tra conferme e smentite, si pensava che la prossima ammiraglia potesse congedare la serie, cosa che non accadrà secondo le ultime dichiarazioni di Ice. Il leaker è convinto che la gamma sia ormai giunta al capolinea, e che non ci siano ragioni per sperare nemmeno nel21. Un funzionario del colosso di Suel, rimasto volutamente anonimo, aveva lasciato intendere fosse in programma la linea, ma queste nuove affermazioni gettano nuovi dubbi sulla sua esistenza.pic.twitter.com/nrE5SbxpRu— Ice(@Ice) January 20, 2021 La presa di posizione di Iceè chiara: è arrivata la ...

