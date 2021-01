Le Nazioni Unite hanno creato un videogioco sul 'salvare' l'ozono (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le Nazioni Unite hanno realizzato un gioco sull'importanza della salvaguardia dell'ozono. Reset Earth è un gioco per mobile progettato per fornire ai giocatori una migliore comprensione del ruolo dell'ozono nella protezione del pianeta. È previsto per il 10 febbraio su App Store e Google Play. Il trailer è visibile più in basso: Il gioco stesso è un platform per giocatore singolo con disegni realizzati a mano. Si passa da un personaggio all'altro ed è possibile usare le loro abilità su quattro livelli. I puzzle mirano a educare i giocatori sulla storia ambientale e sulla scienza della protezione del pianeta. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lerealizzato un gioco sull'importanza della salvaguardia dell'. Reset Earth è un gioco per mobile progettato per fornire ai giocatori una migliore comprensione del ruolo dell'nella protezione del pianeta. È previsto per il 10 febbraio su App Store e Google Play. Il trailer è visibile più in basso: Il gioco stesso è un platform per giocatore singolo con disegni realizzati a mano. Si passa da un personaggio all'altro ed è possibile usare le loro abilità su quattro livelli. I puzzle mirano a educare i giocatori sulla storia ambientale e sulla scienza della protezione del pianeta. Leggi altro...

Le Nazioni Unite hanno realizzato un gioco sull'importanza della salvaguardia dell'ozono. Reset Earth è un gioco per mobile progettato per fornire ai giocatori una migliore comprensione del ruolo dell ...

U.K. ribadisce che non concederà status diplomatico all’ambasciatore dell’UE

U.K. ribadisce di non dare stato diplomatico all'ambasciatore dell'UE: semplice ripicca? Certo non possiamo definire EU nazione.

U.K. ribadisce di non dare stato diplomatico all'ambasciatore dell'UE: semplice ripicca? Certo non possiamo definire EU nazione.