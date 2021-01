Iliad down in tutta Italia. “Problema risolto” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Iliad down. Da questa mattina gli utenti Iliad segnalano problemi sul territorio nazionale sia per quanto riguarda la rete telefonica che stando al sito downdetector.it, per quanto riguarda la navigazione su internet. Come detto il problemi hanno riguardato l’Italia intera, ma in particolare la Lombardia e Milano.Un Problema che però dall’azienda dicono che sia stato risolto. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 21 gennaio 2021). Da questa mattina gli utentisegnalano problemi sul territorio nazionale sia per quanto riguarda la rete telefonica che stando al sitodetector.it, per quanto riguarda la navigazione su internet. Come detto il problemi hanno riguardato l’intera, ma in particolare la Lombardia e Milano.Unche però dall’azienda dicono che sia stato. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : Iliad down in tutta Italia. “Problema risolto” - infoitscienza : Iliad Down, problemi a internet e voce: impossibile connettersi e chiamare - infoitscienza : Iliad down in tutta Italia - Italia_Notizie : Iliad down, migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento della connessione internet - CarloCostelli : RT @SkyTG24: Iliad down, problemi per la linea in tutta Italia -