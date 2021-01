The Medium per PC svela i requisiti di sistema e le specifiche per il ray-tracing (Di mercoledì 20 gennaio 2021) The Medium di Bloober Team sarà lanciato tra meno di 10 giorni e lo studio ha svelato un elenco completo e dettagliato dei requisiti di sistema per la versione PC. Prima di tutto, queste specifiche sono tutte misurate per il gioco a varie risoluzioni, ma con un frame rate costante di 30 fps. Se volete raggiungere 60 fps o più, probabilmente dovrete avere a disposizione una build leggermente più robusta di quella elencata. Per eseguire il gioco alle sue impostazioni minime, i giocatori avranno bisogno di una GTX 1650 Super o AMC R9 390X per i 1080p. Avrete anche bisogno di un Intel Core i5 6600 o di qualsiasi processore AMD Ryzen 5. Questo è anche l'unico livello di qualità che consente ai giocatori di cavarsela con solo 8 GB di RAM. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Thedi Bloober Team sarà lanciato tra meno di 10 giorni e lo studio hato un elenco completo e dettagliato deidiper la versione PC. Prima di tutto, questesono tutte misurate per il gioco a varie risoluzioni, ma con un frame rate costante di 30 fps. Se volete raggiungere 60 fps o più, probabilmente dovrete avere a disposizione una build leggermente più robusta di quella elencata. Per eseguire il gioco alle sue impostazioni minime, i giocatori avranno bisogno di una GTX 1650 Super o AMC R9 390X per i 1080p. Avrete anche bisogno di un Intel Core i5 6600 o di qualsiasi processore AMD Ryzen 5. Questo è anche l'unico livello di qualità che consente ai giocatori di cavarsela con solo 8 GB di RAM. Leggi altro...

