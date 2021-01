Stati Uniti, Joe Biden chiede alcuni secondi di silenzio per le vittime di Covid durante la cerimonia d’insediamento (Di mercoledì 20 gennaio 2021) durante il primo discorso dopo il giuramento al Campidoglio, Joe Biden ha chiesto alcuni secondi di silenzio nei quali ha invitato tutti a dedicare una preghiera alle vittime del coronavirus L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)il primo discorso dopo il giuramento al Campidoglio, Joeha chiestodinei quali ha invitato tutti a dedicare una preghiera alledel coronavirus L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Violenta esplosione nella centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia

Una violenta esplosione pianificata si è verificata durante i lavori di costruzione presso la centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia ...

