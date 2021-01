Resident Evil Village: il gioco potrebbe avere una modalità multiplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L‘ultimo rumor su Resident Evil: Village parla di una potenziale modalità multiplayer per il titolo in questione. Ecco tutti i dettagli Entro la fine dell’anno, avremo la prossima entry principale nell’eterna serie survival horror di Capcom, Resident Evil Village. Nonostante il passare del tempo, la quantità di rumor, voci e ogni sorta di informazione non ufficiale continua a superare di gran lunga quella della comunicazione ufficiale. Insomma, sembra proprio che il colosso giapponese dell’intrattenimento videoludico, Capcom, sia in qualche modo restia a sbilanciarsi su questo attesissimo e ambizioso progetto. L’ultima notizia non confermata su Resident Evil: Village parla di una potenziale ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L‘ultimo rumor suparla di una potenzialeper il titolo in questione. Ecco tutti i dettagli Entro la fine dell’anno, avremo la prossima entry principale nell’eterna serie survival horror di Capcom,. Nonostante il passare del tempo, la quantità di rumor, voci e ogni sorta di informazione non ufficiale continua a superare di gran lunga quella della comunicazione ufficiale. Insomma, sembra proprio che il colosso giapponese dell’intrattenimento videoludico, Capcom, sia in qualche modo restia a sbilanciarsi su questo attesissimo e ambizioso progetto. L’ultima notizia non confermata suparla di una potenziale ...

