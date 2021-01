L' ultima accusa di Pompeo contro la Cina | Quello contro gli Uiguri è un genocidio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Credo che questosia in corso, e che stiamo assistendo al tentativo sistematico di distruggere glida parte dello Stato del partito cinese”. Lo ha detto il Segretario di Stato statunitense Mike, rivolgendo così un’nei confronti dellaprima di lasciare la sua posizione. In una dichiarazione,ha sottolineato come i funzionari cinesi erano “impegnati nell’assimilazione forzata e nell’eventuale cancellazione di un gruppo etnico e religioso minoritario vulnerabile”. Almeno da marzo 2017, ha aggiunto, laavrebbe commesso “criminil’umanità” non sologlima anche ...