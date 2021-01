L’impegno di Enel nella chiusura degli impianti a carbone al 2025 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Il “punto di fondo” della decarbonizzazione del sistema energetico italiano “è la chiusura delle centrali a carbone. Ce ne sono ancora cinque, quattro sono nostre. Noi siamo molto impegnati a rispettare l’obiettivo del 2025, che sarà un po’ lo spartiacque sia come anno che come immagine per il sistema Paese. Poter abbandonare completamente e definitivamente la produzione a carbone riteniamo che possa essere veramente il cambio di passo che ci siamo prefissati e che stiamo perseguendo con il supporto di tutte le istituzione, del governo, del Parlamento, di Terna e dell’Autorità”. Il direttore Italia di Enel, Carlo Tamburi, lo dice in un’audizione alla commissione Esteri della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’azione internazionale dell’Italia per l’attuazione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Il “punto di fondo” della decarbonizzazione del sistema energetico italiano “è la chiusura delle centrali a carbone. Ce ne sono ancora cinque, quattro sono nostre. Noi siamo molto impegnati a rispettare l’obiettivo del 2025, che sarà un po’ lo spartiacque sia come anno che come immagine per il sistema Paese. Poter abbandonare completamente e definitivamente la produzione a carbone riteniamo che possa essere veramente il cambio di passo che ci siamo prefissati e che stiamo perseguendo con il supporto di tutte le istituzione, del governo, del Parlamento, di Terna e dell’Autorità”. Il direttore Italia di Enel, Carlo Tamburi, lo dice in un’audizione alla commissione Esteri della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’azione internazionale dell’Italia per l’attuazione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Profilo3Marco : RT @lucianodalfonso: ???? Enel Cona, Bucciarelli: Non si può che ringraziare ancora una volta il sen. Luciano D’Alfonso per l’impegno profuso… - riccacleme : RT @EnelGroupIT: Il cambiamento è un’opportunità per ripartire dando forma a un domani migliore con tutta la nostra energia e l’impegno di… - SenatoriPD : RT @lucianodalfonso: ???? Enel Cona, Bucciarelli: Non si può che ringraziare ancora una volta il sen. Luciano D’Alfonso per l’impegno profuso… - lucianodalfonso : ???? Enel Cona, Bucciarelli: Non si può che ringraziare ancora una volta il sen. Luciano D’Alfonso per l’impegno prof… - Iolex81 : RT @EnelGroupIT: Il cambiamento è un’opportunità per ripartire dando forma a un domani migliore con tutta la nostra energia e l’impegno di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’impegno Enel Clima, le 8 italiane in testa alla lista mondiale della ong Cdp: da Pirelli e Enel, Leonardo, Snam Corriere della Sera