Inter | una punta last minute per Conte

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) MILANO - In casa nerazzurra lunedì è andato in scena un vertice, con protagonisti Marotta , Ausilio e. E l'argomento principale è stato il mercato. Già perché le difficoltà e le limitazioni ...

forumJuventus : Pirlo pre #PS5Supercup: 'Voglia di rivalsa dopo l'Inter. Non attaccate i giocatori, prendetevela con me', Danilo: '… - juventusfc : Parola a Gattuso: «Quando si gioca con la Juve ci sono sempre svantaggi. Hanno una grande mentalità, hanno fatto co… - Inter : ?? | VITTORIA Una vittoria... reale! ?? - Gianmaa98 : RT @salvioc1997: @Chiariello_CS La rosa del Napoli è leggermente inferiore solo a Inter e Juve, il resto delle squadre se la sognano una ro… - ClaPirozziADP10 : @paolorossi1965 Paolo anche l’ultima volta lo hai detto e Bentancur sta facendo una dele sue peggiori stagioni. Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter una

la Repubblica

E la vuole da solo. BC Partners sta trattando in esclusiva con Suning (…). BC Partners vuole tutta l’Inter. In questa fase il fondo di private equity londinese non prevede di entrare nell’Inter con un ...L'argentino vorrebbe considerare solo un trasferimento in una società importante, l'Inter sarebbe una destinazione gradita.