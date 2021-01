Crisi di governo: imbarazzo nelle file del Pd. "Ora programma e rimpasto" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I dem confermano la fiducia: "Scongiurato il salto nel buio". Critiche agli ex alleati renziani. La vera partita è la verifica della squadra, possibile un posto da vicepremier per Orlando Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I dem confermano la fiducia: "Scongiurato il salto nel buio". Critiche agli ex alleati renziani. La vera partita è la verifica della squadra, possibile un posto da vicepremier per Orlando

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - fattoquotidiano : VOTO DI FIDUCIA 'Complicato governare con chi continuamente dissemina mine', le parole di Conte al #Senato:… - MimidiRosa1 : RT @amaricord: Renzi ha causato una crisi di governo e poi al momento del voto si è astenuto NON SEI UN CLOWN SEI IL CIRCO INTERO - Malandrina394 : RT @amaricord: Renzi ha causato una crisi di governo e poi al momento del voto si è astenuto NON SEI UN CLOWN SEI IL CIRCO INTERO -