Bernaudo | “Raggi non vuole mezzi efficienti | basta Atac”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “La Raggi non ha mai proclamato la vittoria del Sì al referendum sulla liberalizzazione del servizio del trasporto pubblico e oggi che il TAR le intima di farlo, tiene i romani in ostaggio di un’azienda non più in grado di offrire un servizio efficiente. Siamo stati noi i primi nel 2017 ad indicare l’unica strada possibile per Roma: far uscire la politica dalla gestione dei servizi, chiudere i contratti di servizio con ATAC e AMA e fare le gare tra libere imprese. Chiediamo al sindaco Raggi di dare seguito alla sentenza del Tar, di convocare subito l’Assemblea Capitolina e deliberare la fine del contratto di servizio con ATAC e predisporre il bando per la messa a gara”. Lo afferma Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco a Roma, in una nota.