Alba Parietti, lo scatto da giovane conquista tutti: curve mozzafiato e pioggia di like (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alba Parietti ha pubblicato uno scatto di quando era giovane: aveva 35 anni quando è stata scattata questa foto, date un’occhiata! Talento e fascino, Alba Parietti è un volto televisivo molto amato. La showgirl, conduttrice televisiva, opinionista ed ex attrice è una classe ’61: sapete che ad inizio carriera ha avuto anche una breve esperienza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha pubblicato unodi quando era: aveva 35 anni quando è stata scattata questa foto, date un’occhiata! Talento e fascino,è un volto televisivo molto amato. La showgirl, conduttrice televisiva, opinionista ed ex attrice è una classe ’61: sapete che ad inizio carriera ha avuto anche una breve esperienza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : Muoio perché sferati come Alba Parietti e Alda D'Eusanio hanno da ridire su tutti. TUTTI. 3848 ospiti = loro hanno… - beatricemarsili : RT @kiarafaz1: Primo prolungamento: Non Alba, non Alba, non Alba Secondo prolungamento: MA LA VOGLIAMO CHIAMARE O NO LA PARIETTI #TZVIP - fraa_5 : RT @kiarafaz1: Primo prolungamento: Non Alba, non Alba, non Alba Secondo prolungamento: MA LA VOGLIAMO CHIAMARE O NO LA PARIETTI #TZVIP - 3_porn_click868 : Alba Parietti - Il Macell @3_porn_click868 . @3_porn_click868 . @3_porn_click868 . @3_porn_click868… - sofisyrup : RT @kiarafaz1: Primo prolungamento: Non Alba, non Alba, non Alba Secondo prolungamento: MA LA VOGLIAMO CHIAMARE O NO LA PARIETTI #TZVIP -