“Addio Ilaria”. Morta a 49 anni: 3 settimane fa aveva scoperto di essere malata (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una tragedia che ha gettato nel lutto un’intera comunità. Ilaria Stefanel aveva solo 49 anni. Era una donna brillante, amante della vita e con un sorriso per tutti. Se n’è andata sollevando una ventata di emozione nella cittadina di Oderzo dove era nata e dove viveva. Amante del cinema e dei viaggi, lascia l’anziano padre Italo, insegnante in pensione e già preside delle scuole medie di Mansuè negli anni 90 al quale la figlia è stata accanto per tutta la vita. Un profondo lutto aveva già colpito la famiglia una ventina di anni fa con la scomparsa della madre di Ilaria, Serenella, insegnante di scuola elementare di Camino. Una storia ancora più tragica per i suoi risvolti. Solo tre settimane fa infatti aveva scoperto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una tragedia che ha gettato nel lutto un’intera comunità.Stefanelsolo 49. Era una donna brillante, amante della vita e con un sorriso per tutti. Se n’è andata sollevando una ventata di emozione nella cittadina di Oderzo dove era nata e dove viveva. Amante del cinema e dei viaggi, lascia l’anziano padre Italo, insegnante in pensione e già preside delle scuole medie di Mansuè negli90 al quale la figlia è stata accanto per tutta la vita. Un profondo luttogià colpito la famiglia una ventina difa con la scomparsa della madre di, Serenella, insegnante di scuola elementare di Camino. Una storia ancora più tragica per i suoi risvolti. Solo trefa infattidi ...

tribuna_treviso : Lavorava all'Unicredit come consulente finanziaria, tutti ne adoravano il sorriso e il carattere solare, un tratto… - Fontanella64 : RT @Gazzettino: Vinta dal tumore in sole 3 settimane. Addio a Ilaria Stefanel,aveva 49 anni - Gazzettino : Vinta dal tumore in sole 3 settimane. Addio a Ilaria Stefanel,aveva 49 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Ilaria Vinta dal tumore in sole 3 settimane. Addio a Ilaria Stefanel,aveva 49 anni Il Gazzettino Addio ad Ilaria Stefanel di Oderzo, uccisa da un tumore in venti giorni a 49 anni

Lavorava all'Unicredit come consulente finanziaria, tutti ne adoravano il sorriso e il carattere solare, un tratto che le permetteva di entrare da subito in sintonia con le persone ...

Vinta dal tumore in sole 3 settimane. Addio a Ilaria Stefanel,aveva 49 anni

ODERZO - È profonda la tristezza in città per la morte di Ilaria Stefanel, 49 anni, mancata lunedì dopo una brevissima malattia. Il cancro, che le era stato diagnosticato ...

Lavorava all'Unicredit come consulente finanziaria, tutti ne adoravano il sorriso e il carattere solare, un tratto che le permetteva di entrare da subito in sintonia con le persone ...ODERZO - È profonda la tristezza in città per la morte di Ilaria Stefanel, 49 anni, mancata lunedì dopo una brevissima malattia. Il cancro, che le era stato diagnosticato ...