Polverini: “Se Conte fa un suo partito, ci sto. Renzi dice che sono fascista, però mi voleva in Italia Viva” (Di martedì 19 gennaio 2021) Ha suscitato sorpresa e scalpore la notizia dell’appoggio al Governo Conte da parte della deputata Renata Polverini, da sempre legata al mondo della destra sociale. Ex leader del sindacato Ugl, ex presidente della Regione Lazio, fino a ieri iscritta a Forza Italia, Polverini, 59 anni, ha votato la fiducia all’esecutivo e ora si dice pronta a sostenere un eventuale partito imperniato intorno alla figura del premier Giuseppe Conte. “Se nasce un movimento di moderati, magari con Conte, io ci sarò”, spiega in una intervista al quotidiano La Repubblica. Il presidente del Consiglio, sottolinea Polverini, “è una persona che in modo inaspettato è arrivata a fare politica” e “ce la sta mettendo tutta”. “Conte sta lavorando ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) Ha suscitato sorpresa e scalpore la notizia dell’appoggio al Governoda parte della deputata Renata, da sempre legata al mondo della destra sociale. Ex leader del sindacato Ugl, ex presidente della Regione Lazio, fino a ieri iscritta a Forza, 59 anni, ha votato la fiducia all’esecutivo e ora sipronta a sostenere un eventualeimperniato intorno alla figura del premier Giuseppe. “Se nasce un movimento di moderati, magari con, io ci sarò”, spiega in una intervista al quotidiano La Repubblica. Il presidente del Consiglio, sottolinea, “è una persona che in modo inaspettato è arrivata a fare politica” e “ce la sta mettendo tutta”. “sta lavorando ...

ItaliaViva : Oggi il Presidente del Consiglio ha fatto appello a popolari liberali e socialisti. Mi sfugge in quale categoria si… - LegaSalvini : ++ LA POLVERINI SI SCHIERA COL GOVERNO CONTE E GELA IL SANGUE DI CHI LA VOTÒ CONTRO LA SINISTRA ++ - HuffPostItalia : 'Lascio Forza Italia, mi prendo le responsabilità'. Polverini vota la fiducia a Conte - salvotoscano1 : Tutto si tiene #Conte #Polverini - LnmMIAMI : RT @ChiodiDonatella: LARGA LA FOGLIA 'STRETTA LA VIA': A #CONTE SARÀ #ZINGARETTI A MANDARLO VIA? Capovolgendo la fine delle favole. Sbagli… -