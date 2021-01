Lazio | figlio Vincenzo Paparelli furioso | “Basta offese a mio padre | la Roma intervenga”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 gennaio 2021) Gabriele, ildi, ucciso il 28 ottobre 1979 da un razzo che venne sparato dalla curva Sud dei tifosi dellae colpì l’incolpevole tifoso della, ècon i tifosi giallorossi che continuano a disonorare la memoria del. ”Un razzo in faccia non sparisce”, questo l’ultimo post letto su Facebook che ha portato l’uomo a fare un appello alla. Queste le sue parole a Radio Incontro Olympia: “Adesso, non ne posso più, mi sta ribollendo il sangue. Voglio vivere la morte di mio, il mio lutto, in pace con la mia famiglia. Ero tanto felice per il derby vinto dalla, ma ho dovuto assistere all’ennesima scritta, all’ennesimo post infamante nei ...