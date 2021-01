Juve, niente Supercoppa per Demiral. Kulu - McKennie per ripartire (Di martedì 19 gennaio 2021) Surclassato in mezzo al campo, col turbamento di quegli scricchiolii da fine ciclo poi esplicitati a fine partita da Giorgio Chiellini, già nell'ultima mezzora di San Siro Andrea Pirlo la soluzione l'... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 gennaio 2021) Surclassato in mezzo al campo, col turbamento di quegli scricchiolii da fine ciclo poi esplicitati a fine partita da Giorgio Chiellini, già nell'ultima mezzora di San Siro Andrea Pirlo la soluzione l'...

