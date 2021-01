“Io vado via”. GF Vip, Pierpaolo Pretelli crolla in lacrime. Per lui stavolta è davvero troppo: cosa c’è dietro il suo crollo inatteso (Di martedì 19 gennaio 2021) Non c’è pace per Pierpaolo Pretelli. Dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci e l’ingresso di Giulia Salemi il suo cuore sembrava aver trovato calma e serenità ma non è stato così. E dire che, tra tutti gli inquilini passati nella casa, l’ex velino è stato quello che maggiormente ha dato segno di maturità: mai sopra le righe, sempre con un temperamento pacato. Fino a ieri dopo l’attesissimo confronto con il fratello Giulioaccusato di non aver tenuto fede a un patto fatto prima dell’ingresso del modello nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex velino aveva chiesto esplicitamente alla famiglia di non rilasciare interviste o accettare ospitate in televisione, ma così non è stato e i due sono spesso ospiti dei programmi Mediaset per parlare del suo percorso nel reality show e della sua situazione sentimentale: prima con Elisabetta Gregoraci ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Non c’è pace per. Dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci e l’ingresso di Giulia Salemi il suo cuore sembrava aver trovato calma e serenità ma non è stato così. E dire che, tra tutti gli inquilini passati nella casa, l’ex velino è stato quello che maggiormente ha dato segno di maturità: mai sopra le righe, sempre con un temperamento pacato. Fino a ieri dopo l’attesissimo confronto con il fratello Giulioaccusato di non aver tenuto fede a un patto fatto prima dell’ingresso del modello nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex velino aveva chiesto esplicitamente alla famiglia di non rilasciare interviste o accettare ospitate in televisione, ma così non è stato e i due sono spesso ospiti dei programmi Mediaset per parlare del suo percorso nel reality show e della sua situazione sentimentale: prima con Elisabetta Gregoraci ...

petergomezblog : Liliana Segre: “Sono indignata. L'Italia è in pericolo, io vado a Roma per votare la fiducia a Conte”… - CinziaFufy74 : @Beaoh11 Ma di provenienza asiatica/mediorientale. Cacciati via da Babilonia, se non erro, hanno occupato un territ… - torigemele : @nomorebadvibess nope 2/4 ?????? di cui uno devo ancora sapere il risultato hahahaha ma resto solo oggi poi vado via di nuovo ?? - sofiasagliocco : RT @alicemanfrenuzz: Tommaso nero fuori dal confessionale perché hanno fatto partire la musica, non gli aprono e dopo essersi controllato i… - alicemanfrenuzz : Tommaso nero fuori dal confessionale perché hanno fatto partire la musica, non gli aprono e dopo essersi controllat… -

Ultime Notizie dalla rete : vado via Vado, via libera dalla conferenza dei servizi sui lavori di ripristino della passeggiata SavonaNews.it Si finge operaio per entrare in casa della sua vittima: poi l’atroce violenza

I fatti raccontano di un'assurda modalità utilizzata dell'aggressore per entrare in casa della sua futura vittima.

Credem, al via un webinar con l’ex ministro Elsa Fornero

Un appuntamento in collaborazione con Feduf, la fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio, per “Diventare cittadini previdenti”. È questo il titolo del webinar voluto da Credem, la quale ...

I fatti raccontano di un'assurda modalità utilizzata dell'aggressore per entrare in casa della sua futura vittima.Un appuntamento in collaborazione con Feduf, la fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio, per “Diventare cittadini previdenti”. È questo il titolo del webinar voluto da Credem, la quale ...