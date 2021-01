Governo: Conte, volenterosi? 'Invito trasparente, nessuna annessione' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Ho sentito qualche diffidenza sul progetto politico che ho presentato insieme alla forze di maggioranza rimaste a collaborare in modo leale". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato riferendosi all'intervento del senatore Quagliariello che ha parlato di 'annessione'. "Il mio Invito ai volonterosi, a singoli parlamentari ma anche rappresentanti di nobili tradizioni che si collocano in un perimetro progettuale ben chiaro" non avviene con "nessuna logica di annessione" ma è "un Invito franco, fatto in modo trasparente e aperto, davanti al Paese", la "gravità della situazione è tale che non possiamo permetterci di condurre partite in modo opaco". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Ho sentito qualche diffidenza sul progetto politico che ho presentato insieme alla forze di maggioranza rimaste a collaborare in modo leale". Lo dice il premier Giuseppenella replica al Senato riferendosi all'intervento del senatore Quagliariello che ha parlato di ''. "Il mioai volonterosi, a singoli parlamentari ma anche rappresentanti di nobili tradizioni che si collocano in un perimetro progettuale ben chiaro" non avviene con "logica di" ma è "unfranco, fatto in modoe aperto, davanti al Paese", la "gravità della situazione è tale che non possiamo permetterci di condurre partite in modo opaco".

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - Italiantifa : Possono dire quello che vogliono, ma è stato impeccabile..Ora che il Governo lavori per far uscire gli italiani da… - stranevoglie : RT @fattoquotidiano: Matteo Renzi ha sbagliato a provocare la crisi di governo: lo pensa la maggior parte degli italiani. Ecco il giudizio… -