Furti in casa, allarme a San Nicola Manfredi: indagini in corso (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – Raffica di Furti e tentati Furti negli ultimi giorni a San Nicola Manfredi. Il primo episodio si è verificato giovedì scorso in contrada Iannassi, dove i topi d’appartamento sono tornati in azione prendendo di mira un’abitazione. I malviventi hanno forzato la porta di ingresso, ma una volta entrati è scattato l’allarme e non hanno asportato nulla. Il secondo nella giornata di sabato, sempre in contrada Iannassi, ignoti hanno forzato la finestra di un’abitazione privata e hanno portato via oggetti di valore e dei soldi contanti, approfittando dell’assenza dei padroni di casa. Il terzo nel tardo pomeriggio di ieri, nella vicina contrada Pietrabianca, dove due malviventi hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – Raffica die tentatinegli ultimi giorni a San. Il primo episodio si è verificato giovedì sin contrada Iannassi, dove i topi d’appartamento sono tornati in azione prendendo di mira un’abitazione. I malviventi hanno forzato la porta di ingresso, ma una volta entrati è scattato l’e non hanno asportato nulla. Il secondo nella giornata di sabato, sempre in contrada Iannassi, ignoti hanno forzato la finestra di un’abitazione privata e hanno portato via oggetti di valore e dei soldi contanti, approfittando dell’assenza dei padroni di. Il terzo nel tardo pomeriggio di ieri, nella vicina contrada Pietrabianca, dove due malviventi hanno ...

