Dsga facenti funzione, Fioramonti: necessario indire concorso riservato (Di martedì 19 gennaio 2021) "Ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione, affinché - come già disposto dal decreto a mia firma n.126/2019 noto come "Decreto Scuola" - , venga indetto il concorso riservato per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi facenti funzione che fino ad ora hanno reso operative le amministrazioni scolastiche e che, come previsto dalla legge, devono vedere riconosciuto il proprio impegno" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) "Ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione, affinché - come già disposto dal decreto a mia firma n.126/2019 noto come "Decreto Scuola" - , venga indetto ilper i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativiche fino ad ora hanno reso operative le amministrazioni scolastiche e che, come previsto dalla legge, devono vedere riconosciuto il proprio impegno" L'articolo .

orizzontescuola : Dsga facenti funzione, Fioramonti: necessario indire concorso riservato - PacificoTweet : Facenti Funzione DSGA, #Anief avvia i ricorsi gratuiti contro la revoca dell'incarico e per il recupero delle inden… - PacificoTweet : Facenti Funzione DSGA – #Anief avvia i ricorsi gratuiti contro la revoca dell'incarico e per il recupero delle inde… - PacificoTweet : Scandalo amministrativi facenti funzione Dsga, invece di essere assunti in ruolo vengono scalzati in corso d’anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Dsga facenti Dsga facenti funzione, Fioramonti: necessario indire concorso riservato Orizzonte Scuola Precari, anche nel 2021 ‘Call veloce’ per assumere i docenti: varrà pure per i Dsga. Anief: bene, ma va modificata

L’amministrazione promuove la “call veloce”: introdotta la scorsa estate, per favorire le immissioni in ruolo, il ministero ...

Didattica a distanza, il prof fuma durante la lezione e viene invitato a non farlo

Una Dirigente scolastica muove una contestazione ad un docente che fumava durante la lezione in collegamento a distanza. Anche se il prof si trova a casa sua, secondo la Dirigente scolastica, il docen ...

L’amministrazione promuove la “call veloce”: introdotta la scorsa estate, per favorire le immissioni in ruolo, il ministero ...Una Dirigente scolastica muove una contestazione ad un docente che fumava durante la lezione in collegamento a distanza. Anche se il prof si trova a casa sua, secondo la Dirigente scolastica, il docen ...