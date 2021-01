Dead Cells GRATIS su Nintendo Switch dal 26 gennaio al 1° febbraio (Di martedì 19 gennaio 2021) Motion Twin ed Evil Empire hanno annunciato che il pluri-premiato Dead Cells potrà essere provato gratuitamente su Nintendo Switch, dagli utenti iscritti a Nintendo Switch Online, (in Europa e in UK soltanto) per sette giorni. Dopo aver ricevuto la nomination e aver vinto numerosi premi dedicati al gioco dell’anno del 2018, Dead Cells ha venduto oltre 3,5 milioni di copie in tutto il mondo ed è considerato il miglior roguelite di tutti i tempi. Dead Cells è un metroidvania roguelite con elementi action e platform ambientato in un castello pieno di imprevedibili pericoli, dove i giocatori devono affrontare una miriade di segreti oscuri e nemici letali nel tentativo di fuggire all’incombente minaccia della morte ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 19 gennaio 2021) Motion Twin ed Evil Empire hanno annunciato che il pluri-premiatopotrà essere provato gratuitamente su, dagli utenti iscritti aOnline, (in Europa e in UK soltanto) per sette giorni. Dopo aver ricevuto la nomination e aver vinto numerosi premi dedicati al gioco dell’anno del 2018,ha venduto oltre 3,5 milioni di copie in tutto il mondo ed è considerato il miglior roguelite di tutti i tempi.è un metroidvania roguelite con elementi action e platform ambientato in un castello pieno di imprevedibili pericoli, dove i giocatori devono affrontare una miriade di segreti oscuri e nemici letali nel tentativo di fuggire all’incombente minaccia della morte ...

