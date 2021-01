Covid, esperti a confronto alla Federico II: “Ora più sanità territoriale” (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – La pandemia di Covid-19 ha totalmente cambiato le prospettive di un mondo sempre in movimento, portando a delle forti accelerazioni soprattutto nell’ambito sanitario e in quello digitale, i due macro-settori che giocoforza sono stati messi a dura prova dall’emergere dell’epidemia, chiamati a rispondere alle esigenze di salute dei cittadini e a sopperire alle carenze economiche dovute alla crisi scatenatasi per i lunghi stop alle attività. Queste tematiche sono state al centro del convegno “LA PANDEMIA DA Covid-19: RIPENSARE LA SANITA’ territoriale”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle attività dei Master di I e II Livello sul management sanitario e sociosanitario, tenutosi questa mattina su ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – La pandemia di-19 ha totalmente cambiato le prospettive di un mondo sempre in movimento, portando a delle forti accelerazioni soprattutto nell’ambito sanitario e in quello digitale, i due macro-settori che giocoforza sono stati messi a dura prova dall’emergere dell’epidemia, chiamati a rispondere alle esigenze di salute dei cittadini e a sopperire alle carenze economiche dovutecrisi scatenatasi per i lunghi stop alle attività. Queste tematiche sono state al centro del convegno “LA PANDEMIA DA-19: RIPENSARE LA SANITA’”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di NapoliII, nell’ambito delle attività dei Master di I e II Livello sul management sanitario e sociosanitario, tenutosi questa mattina su ...

MediasetTgcom24 : Covid, esperti: 'Cina e Oms avrebbero potuto agire più in fretta' #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid: team dell'#Oms a #Wuhan, bloccati due membri #positivi. Per gli altri 15 componenti della delegazione due s… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Oms: 'Non ci sarà l'immunità di gregge quest'anno'. Il #virus rialza la testa in #Cina, un anno fa i prim… - lisasatti : RT @LeonardoPanetta: L’Oms e Pechino avrebbero potuto reagire più rapidamente all’inizio dell’epidemia di Covid-19, hanno concluso gli espe… - LiveSicilia : Covid, team di esperti nelle scuole: ecco gli appuntamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid esperti Covid, esperti indipendenti: Cina e Oms potevano agire più rapidamente Rai News Covid, esperti a confronto alla Federico II: “Ora più sanità territoriale”

Napoli – La pandemia di covid-19 ha totalmente cambiato le prospettive di un mondo sempre in movimento, portando a delle forti accelerazioni soprattutto nell’ambito sanitario e in quello digitale, i d ...

Coronavirus, anche i visoni entrano nella propaganda cinese sull’origine della pandemia

Continua l’offensiva informativa dei ricercatori statali cinesi per promuovere l’idea che il Sars-CoV-2 sia giunto in Cina dall’Occidente. Pubblicata nientemeno che su Science da Zheng-li Shi, ritenut ...

Napoli – La pandemia di covid-19 ha totalmente cambiato le prospettive di un mondo sempre in movimento, portando a delle forti accelerazioni soprattutto nell’ambito sanitario e in quello digitale, i d ...Continua l’offensiva informativa dei ricercatori statali cinesi per promuovere l’idea che il Sars-CoV-2 sia giunto in Cina dall’Occidente. Pubblicata nientemeno che su Science da Zheng-li Shi, ritenut ...