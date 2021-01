Conte in Senato: “Complicato governare con chi mina continuamente l’equilibrio politico della maggioranza” (Di martedì 19 gennaio 2021) In questi giorni ci sono state “continue pretese, continui rilanci concentrati peraltro non casualmente sui temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di maggioranza. Di qui le accuse, a un tempo di immobilismo e di correre troppo, di accentrare i poteri e di non aver la capacità di decidere. Vi assicuro che è Complicato governare con chi mina continuamente un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato, attaccando (senza mai citare) l’atteggiamento e i continui strappi di Renzi e Italia Viva delle ultime settimane L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) In questi giorni ci sono state “continue pretese, continui rilanci concentrati peraltro non casualmente sui temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di. Di qui le accuse, a un tempo di immobilismo e di correre troppo, di accentrare i poteri e di non aver la capacità di decidere. Vi assicuro che ècon chiun equilibriopazientemente raggiunto dalle forze di”. Lo ha detto il premier Giuseppeintervenendo al, attaccando (senza mai citare) l’atteggiamento e i continui strappi di Renzi e Italia Viva delle ultime settimane L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - matteosalvinimi : #Salvini: In Senato Conte non avrà la maggioranza assoluta, anzi, dovrà richiamare in servizio i senatori a vita, p… - matteosalvinimi : Conte: abbiamo lavorato bene e fatto tanto per tutti, Partite Iva e famiglie, studenti e lavoratori, medici e comme… - umbo70 : RT @doluccia16: La senatrice Segre, andando oggi in Senato, a votare la fiducia a Conte, si è guadagnata i suoi 22mila euri di gennaio. Qu… - fattoquotidiano : Conte finisce di parlare in Senato: ovazione dalla maggioranza. Renzi, Bellanova e i senatori di Iv non applaudono… -