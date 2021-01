"Chiede alla Meloni di non urlare? Ha ragione, perché...": Vittorio Feltri, schiaffone a Scanzi ai traditori (Di martedì 19 gennaio 2021) Uno schiaffo ad Andrea Scanzi e a tutti i parlamentari. A rifilare il metaforico ceffone è Vittorio Feltri, lo fa su Twitter. Il giornalista del Fatto Quotidiano, infatti, si era rivolto a Giorgia Meloni dopo l'intervento alla Camera di ieri, lunedì 18 gennaio, Chiedendole di "non urlare in aula". La leader di Fratelli d'Italia, infatti, si è spesa in un accorato intervento in cui, punto per punto, ha fatto a pezzi Giuseppe Conte nel giorno della fiducia. Dunque, il cinguettio di Vittorio Feltri: "Scanzi dice alla Meloni di non urlare in aula che non è il mercato del pesce. Ha ragione: è il mercato delle vacche", conclude sarcastico il direttore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Uno schiaffo ad Andreae a tutti i parlamentari. A rifilare il metaforico ceffone è, lo fa su Twitter. Il giornalista del Fatto Quotidiano, infatti, si era rivolto a Giorgiadopo l'interventoCamera di ieri, lunedì 18 gennaio,ndole di "nonin aula". La leader di Fratelli d'Italia, infatti, si è spesa in un accorato intervento in cui, punto per punto, ha fatto a pezzi Giuseppe Conte nel giorno della fiducia. Dunque, il cinguettio di: "dicedi nonin aula che non è il mercato del pesce. Ha: è il mercato delle vacche", conclude sarcastico il direttore di ...

